Губернатор Дегтярев предложил масштабно праздновать День победы над японским милитаризмом

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на странице в интернет- мессенджере обратился к жителям региона с предложением провести в Хабаровске Парад войск в ознаменование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и Победы над японским милитаризмом 3 сентября.

С подобной просьбой к главе региона обратились ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и воины-интернационалисты. Михаил Дегтярев поддерживает инициативу. Во-первых, важно помнить о прошлом своей страны и передавать его без искажений будущим поколениям.

«Именно из Хабаровска маршал Василевский в августе 1945 года командовал нашими войсками, которые разгромили за три недели миллионную Квантунскую армию Японии и положили конец Второй мировой войне», — написал губернатор Михаил Дегтярев.

Во-вторых, современная Россия в настоящее время также нуждается в помощи на фоне событий в зоне СВО. Губернатор уверен, что каждый гражданин может поддержать Отечество просто тем, что выполнит долг и проголосует на выборах президента РФ в период с 15 по 17 марта.

«Призываю всех принять участие в голосовании на Выборах Президента России! Это — наша обязанность перед предками и долг перед будущими поколениями! Это — вклад в Победу России!» — считает Дегтярев.

Напомним, закон об упоминании Японии в памятной дате окончания Второй мировой войны был принят Государственной Думой в июне 2023 года.

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