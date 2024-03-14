РИА Новости: военные планируют захват Верховной рады в Киеве
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Российские специалисты получили доступ к закрытому чату украинских военных, которые обсуждали план захвата Верховной рады в Киеве с целью свержения власти, сообщили РИА Новости.
Анализ переписки позволил специалистам РФ сделать два главных вывода. Во-первых, военные недовольны работой депутатов Верховной рады и президента Украины Владимира Зеленского. Во-вторых, участники чата «ParaBelum» в интернет-мессенджере понимают важность поддержки украинских военнослужащих.
«Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется», — считает участник переписки.
Другой собеседник солидарен с данной точкой зрения. Он отмечает, что население Украины поддержит действия военных.
«Тем более, когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные — они автоматически занимают нужную сторону», — отмечает еще один участник переписки.
Участники закрытого чата предлагают следующий алгоритм действий: обучить элитных бойцов определенным навыкам, заручиться поддержкой военных ВСУ, неожиданно силовым способом захватить здание Верховной рады в Киеве.
«Когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса», — уверен участник закрытого чата.
«Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить ВР (Верховную раду — Прим ред.)», — предлагает участник чата.
Участниками чата стали бойцы элитных подразделений ВСУ, сотрудники Службы безопасности Украины и представители националистических батальонов.
Ранее бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Сокин высказал мнение, что ЦРУ признало поражение Киева в зоне СВО.