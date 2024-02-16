Губернатор Гладков: число пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 19

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет- мессенджере проинформировал об увеличении количества пострадавших после обстрела Белгорода 15 февраля до 19 человек и поделился информацией об их состоянии.

Губернатор сообщил, что вечером 15 февраля в больницу самостоятельно обратился попавший под обстрел ВСУ мирный житель. Таким образом, количество пострадавших достигло 19 человек.

Четыре человека направлены на лечение в Москву. В их числе двое несовершеннолетних. Пострадавших разместили в поезде. Уже сегодня столичные медики окажут им необходимую квалифицированную помощь.

Дома находятся пять горожан, которым оказали помощь амбулаторно. В больницах Белгорода лечение получают 10 человек.

«2 человека в тяжелом состоянии в реанимации, 8 — в состоянии стабильно средней тяжести. Уверен, что наши врачи сделают всё, чтобы все, кто получил ранения, как можно быстрее оказались дома», — уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что пострадали 57 автомобилей. Их собственникам предстоит заполнить необходимые документы, чтобы потом получить материальную компенсацию. Помощь окажут жителям домов, в которых выбило стекла. Уже сделали необходимые замеры для замены. Вячеслав Гладков обещал контролировать ход работ.

«Постараемся максимально быстро всё восстановить», — написал губернатор.

Ранее мы сообщали, что вследствие обстрела Белгорода погибли семь горожан, в числе которых 4-месячная девочка. Жители рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как изменилась их жизнь после обстрела ВСУ перед Новым годом: горожане стараются массово не собираться в общественных местах, всегда находятся в ожидании беды.