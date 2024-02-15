Дала задание и вышла в магазин: трагические подробности гибели учительницы в Белгороде

В результате сегодняшней атаки на Белгород погибло семь человек. Среди них оказалась и 4-месячная девочка. Семья гуляла по стадиону у местной школы, когда прилетел снаряд. Бабушка малышки получила серьезное ранение и потеряла сознание, а осколки попали в коляску. Белгородцы шокированы произошедшим, несмотря на то, что подобное уже случалось.

«Мы все подсознательно были к такому после трагедии на катке, которая случилась в Новый год», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Елена О., проживающая в Белгороде.

Другая горожанка, Анастасия отмечает, что сейчас белгородцы стараются вести себя осторожно.

«Уже не бывает такого, чтобы люди собирались толпой, массово что-то праздновали. Сегодня прилетело на стадион, но там было всего пять человек. Еще прилетело в продуктовый», — уточняет она.

Жители волнуются еще и потому, что со следующей недели дети должны вернуться в школы после дистанционного обучения. В условиях атак ВСУ это рискованно. С другой стороны, удаленный формат тоже не дает никаких гарантий.

«Одна из погибших сегодня — это учительница, которая как раз вела онлайн-урок, дала задание и вышла на 15 минут в магазин», — говорит местная жительница Наталья.

Кроме того, она уверена, что дистанционное обучение по-своему опасно и для детей, если они остаются дома без взрослых.

А некоторые белгородцы считают, что в городе все-таки нужно объявить режим ЧС, о котором говорят в течение года. Сейчас он действует только в некоторых локациях региона, которые находятся ближе всего к границе.

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