Губернатор Гладков предупредил о мошенниках, подделывающих его голос

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в социальной сети проинформировал, что мошенники начали отправлять фейковые сообщения от имени главы региона, записанные его голосом.

Глава региона отметил, что никогда не записывает голосовые сообщения. Во времена, когда мошенники достаточно быстро придумывают новые способы обмана граждан, важно быть бдительным: проверять номер, с которого приходят сообщения. Лучше всегда уточнить какую-либо информацию через приемную губернатора или любого регионального министра.

В доказательство того, насколько правдоподобно звучит голос, губернатор прикрепил аудиофайл с сообщением, которое пришло якобы от него. Губернатор обратился с просьбой к жителям быть внимательными и бдительными.

«Мы уже привыкли к тому, что с достаточной периодичностью рассылаются письма с поддельными подписями, например, моими, замгубернатора, министров с просьбой оказать финансовую помощь. Привыкли к тому, что создается фейковое видео, которое пытаются раскидать, чтобы создать социальную напряженность в Белгородской области. Мы уже научились бороться с этими вражескими проявлениями и излишней активностью», — написал губернатор Гладков.

Губернатор также рассказал, что продолжаются учения по всей территории Белгородской области на случай ЧС, в том числе по оказанию медицинской помощи одновременно большому количеству людей, что особенно важно в условиях частых обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее врио начальника МВД Татарстана Алексей Соколов рассказал о новом способе мошенничества.