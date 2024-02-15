Врио начальника МВД Татарстана Соколов рассказал о новом способе мошенничества

На заседании Госсовета республики спикер рассказал, что аферисты звонят россиянам и представляются представителями мобильного оператора. Они предупреждают, что срок действия сим-карты заканчивается. Если не продлить его, то номер будет заблокирован. Абоненту предлагают совершить процедуру, не обращаясь лично в центр мобильной связи. Достаточно сообщить код, который придет на телефон.

Параллельно мошенники открывают сервис «Госуслуги». Человек называет код из смс, не обратив внимание, что он предназначен для входа в государственное приложение. Таким образом телефонные мошенники получают доступ ко всем личным данным. После аферисты открывают кредиты на имя потерпевших.

Спикер отметил, что в республике выполняют меры для профилактики с мошенничеством: с жителями проводят разъяснительные беседы, случаи мошенничества специально придают огласке в СМИ. На федеральном уровне также принимают меры. Например, в прошлом году приняли законопроект, согласно которому мошенника могут привлечь, даже если звонок совершили за границами РФ. Однако желаемого результата все действия не приносят. Ежедневно жители Татарстана переводят мошенникам около 10 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что в Тульской области женщина простила мошенника, оставившего ее без услуги и денег.