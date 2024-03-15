Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода погиб мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет-мессенджере сообщил о последствиях обстрела города Белгород украинскими военными 15 марта: один мирный житель погиб, два получили ранения.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что на подлете к городу силы ПВО обезвредили десять объектов противника. В настоящее время оперативные службы выясняют последствия обстрела ВСУ. Согласно предварительной версии, погиб мирный житель. Мужчина находился в магазине на рабочем месте. Он получил множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада медиков прибыла на место инцидента оперативно. Оказанная помощь не принесла желаемого результата.

Поступила также информация о двух раненых. В областную клиническую больницу доставлены двое мужчин. Один потерпевший находился в момент обстрела на трассе. Он также пострадал во время выполнения рабочих обязанностей. Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Второй потерпевший получил осколочные ранения правого глаза на территории промышленного предприятия. Ему оказывают необходимую квалифицированную помощь.

«На данный момент в городе различные повреждения выявлены на территории одного магазина и одного из корпусов промпредприятия», — проинформировал губернатор Гладков.

Ранее мы сообщали, что специалисты регионального МЧС составили алгоритм действий при обнаружении БПЛА. Эксперты предупреждают, что в период проведения выборов ВСУ будут стараться атаковать регионы, которые находятся вблизи государственной границы. Отдаленные регионы страдают из-за массированных атак беспилотниками. Цель одна — максимально запугать россиян.