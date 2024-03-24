Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет- мессенджере сообщил, что вследствие обстрела ВСУ в Белгороде пострадали местные жители: четыре раненых.

«Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт», — написал губернатор Гладков.

Губернатор пояснил, что средствами российского ПВО были сбиты 22 воздушные цели на подлете к городу. Ранее в Минобороны РФ заявили, что средствами ПВО было обезвреженные 22 ракеты были RM-70 «Вампир». Губернатор Вячеслав Гладков совместно с руководителями города прибыл на места обстрелов. Да, разрушения есть. Но нет ни одного препятствия, которое бы привело к длительным восстановительным работам. Строители уже сделали замеры. Где необходимо, окна и проемы закрыли полиэтиленом. Такие меры временные.

«Мы работаем всем миром, одним большим коллективом: федеральная, региональная, муниципальная власть и, самое главное, люди, которые рядом: врачи, учителя, спасатели, инженеры, строители, волонтеры и многие другие. Каждый на своем месте», — рассказал Вячеслав Гладков.

В Белгороде зафиксированы разрушения зданий, также повреждены автомобили. Осколок попал в мастерскую известного местного художника Григория Новикова. В городе также началось возгорание сухой травы. Пожар локализовали оперативно. На месте происшествия продолжают работать оперативные группы.

Ранее экс-разведчик США Риттер предупредил о создании буферных зон на Украине из-за того, что Запад продолжает передавать киевскому режиму оружие и не исключает отправку дальнобойных ракет.