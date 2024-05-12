Губернатор Гладков: в Белгороде с десятого по первый этаж обрушился подъезд после массированного удара ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на странице в Телеграм-канале, что подъезд многоэтажного дома в Белгороде полностью обрушился вследствие прямого попадания снаряда ВСУ.

Десятиэтажный дом расположен на Харьковской горе в Белгороде. Губернатор выехал на место происшествия. Вячеслав Гладков будет информировать о ситуации по мере уточнения какой-либо информации.

«На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — сообщил губернатор Гладков.

Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что все службы экстренно направлены к дому по улице Щорса. В настоящее время известно о двух пострадавших, уточнило агентство. Пожарные и спасатели уже начали разборы дома. Опасность в том, что чердачный этаж также может обрушиться в любой момент спасательной операции.

На протяжении последних суток ВСУ активно атакуют Белгород и область. 29 человек получили ранения различной степени сложности. Одна женщина погибла. Разрушены многоэтажные дома, повреждены автомобили. Уровень террористической угрозы в регионе желтый.

Ранее мы сообщали, что силы ПВО сбили 17 снарядов «Вампир» над Белгородской областью.