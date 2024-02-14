Губернатор Гладков: в Белгородской области во время атаки ВСУ пострадала мирная жительница

Губернатор Белгородской области на странице в социальной сети сообщил , что в ночь на 14 февраля регион подвергся обстрелу со стороны Украины.

Губернатор уточнил, что в регионе работала система оповещения о возможном ракетном ударе. Система ПВО сработала точно, но в результате падения осколков ранения получила местная жительница. Женщина проживает в Валуйском округе. Ей понадобилась госпитализация. Пострадавшую доставили в областную больницу. Медики оказывают ей необходимую квалифицированную помощь.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что власть предпринимает необходимые меры, чтобы обезопасить мирное население. Во-первых, в населенных пунктах устанавливают бетонные ограждения. В момент объявления ракетной опасности можно укрыться в построенных объектах.

«Эта работа, безусловно, будет продолжена в тех местах, которые, по мнению Министерства по чрезвычайным ситуациям, служб, которые отвечают за гражданскую защиту мирного населения, считаются наиболее опасными», — написал губернатор Белгородской области.

Во-вторых, в Белгороде в местах, где больше всего скапливается людей, устанавливают дивизионые аптечки. В случае необходимости горожане могут оказать себе или окружающим первую медицинскую помощь.

«Например, в административных зданиях, в бюджетных учреждениях, как муниципальных, так и государственных. На улице, с фасадной стороны, будем размещать таблички, которые позволяют увидеть, что аптечка находится именно здесь на случай ЧС, чтобы можно было воспользоваться медицинскими препаратами, которые находятся в этой аптечке», — пояснил губернатор Гладков.

Ранее мы сообщали, что в Белгороде для выплаты материальной компенсации ищут владельцев автомобилей, пострадавших во время обстрела ВСУ.