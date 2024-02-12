В Белгороде ищут владельцев авто, пострадавших во время обстрела ВСУ

Глава администрации Белгорода Валентин Демидов проинформировал, что в настоящее время местные власти устанавливают личности владельцев 12 автомобилей, которые были повреждены во время обстрелов со стороны ВСУ, пишет ИА «Бел.Ру» .

Собственников автомобилей разыскивают для того, чтобы перевести им деньги в качестве компенсации из-за порчи имущества. Согласно статистическим данным, 699 поврежденных автомобилей принадлежат физическим лицам. Некоторые жители получат компенсации в понедельник, 12 февраля.

Еще 12 владельцев автомобилей разыскивают. На данный момент удалось установить личности только троих. До конца текущей недели они получат компенсации. Остальным переведут деньги после того, как они выйдут на связь. Все транспортные средства были повреждены в период с 30 декабря и по нынешний день. Обстрелы региона ведутся практически ежедневно. Так, 8 февраля снаряд попал в пассажирский автобус в Новой Таволжанке.

Ранее мы сообщали, что ООН опубликовала отчет о гибели 27 мирных жителей на рынке Донецка, который произошел 21 января.