Губернатор Гладков: ВСУ ранили мирных жителей Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет- мессенджере проинформировал о ранении двух мирных жителей после обрела со стороны ВСУ.

В воскресенье, 24 марта, населенные пункты Белгородской области на протяжении всего дня находятся под обстрелами противника. В частности, в селе Муром Шебекинского городского округа ранение получил мирный житель. Мужчина находился на своем участке, работал в саду. У него диагностированы осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области.

В селе Цаповка также пострадал мирный житель. Сотрудник сельскохозяйственного предприятия находился возле автомобиля, когда дрон противника сбросил снаряд.

«У мужчины осколочные ранения верхней и нижней конечностей», — написал губернатор Белгородской области Гладков.

Раненых доставили в больницу, где они получают специализированную помощь. В ряде населенных пунктов повреждены различные строения. Оперативные службы определяют степень ущерба.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился оказать помощь жителям Белгородской области, которые страдают от постоянных обстрелов ВСУ. Им предложили приехать в городские округи Подмосковья и разместиться в зданиях оздоровительных лагерей. Помещения уже готовы. Дети смогут продолжить обучение в школах, а их родителям помогут с трудоустройством. Очевидно, что ребятам будет спокойнее находиться вне дома со своими мамами и папами. Ранее мы сообщали, что 24 марта детей и их родителей Белгородской области гостеприимно встретили в подмосковном Подольске.