Губернатор Хабиров: беспилотник ВСУ атаковал завод «Газпром нефтехим» в городе Салавате в Башкирии

Дрон ВСУ днем 9 мая атаковал завод «Салаватнефтеоргсинтез», расположенный в городе Салават республики Башкортостан. Об этом на странице в интернет-мессенджере сообщил губернатор региона Радий Хабиров.

Губернатор Хабиров проинформировал, что атака беспилотника ВСУ была зафиксирована в 13:00 по местному времени. В районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават» было зафиксировано возгорание.

Руководитель предприятия сообщил губернатору, что завод работает в штатном режиме. На место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Губернатор будет информировать население в случае появления уточняющих данных.

«Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены. Всех еще раз с Днем Победы!» — отметил губернатор республики Башкортостан Радий Хабиров.

Mash сообщил, что местные жители слышали характерный звук, после которого раздался взрыв. В расположении канала есть видео приближения вражеского дрона к территории предприятия. На кадрах также запечатлено задымление.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 9 мая ВСУ подорвали нефтебазу под Анапой. Они использовали для атаки сразу шесть БПЛА. Последствием вражеского нападения стал сильный пожар.