Shot: ВСУ подорвали нефтебазу под Анапой сразу шестью БПЛА, начался сильный пожар

Как передает Shot, несколько сбитых российской ПВО вражеских дронов рухнули на территории нефтебазы в селе Юровка Краснодарского края, неподалеку от курортной Анапы.

Отмечается, что в результате падения беспилотников повреждены несколько резервуаров с топливом, на нефтебазе начался пожар. Возгорание пытаются потушить 62 человека личного состава экстренных служб и 20 единиц спецтехники.

«На месте находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС. По предварительной информации, пострадавших нет», — приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что украинский ударный беспилотник атаковал нефтебазу в Краснодарском крае в селе Юровка. Как сообщают местные жители, в районе 2 часов ночи был слышен характерный звук мотора дрона, а затем раздался взрыв и в небе появилась вспышка.