СМИ: Путин сообщил о намерении выдвигаться на новый срок участнику СВО Артему Жоге

Президент России Владимир Путин сообщил участницу специальной военной операции Артему Жоге о намерении выдвигаться на второй срок президентских выборов, сообщают РИА Новости .

Источник сообщает, что соответствующая информация прозвучала во время неформального общения Путина с участникам церемония награждения медалями «Золотая звезда» Героев России.

Артем Жога – отец Владимира Жоги, командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» ДНР, полковник гвардии, герой ДНР и РФ. Военнослужащий героически погиб 5 марта 2022 года погиб в Волновахе. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, Жога помог местным жителям выходит из населенного пункта во время обстрелов со стороны ВСУ.

Артем и Владимир были близкими друзьями Арсена Павлова (Моторолы) – первого командира «Спарты».

Официально выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Об этом стало известно 7 декабря, когда Совет Федерации проголосовал за советующую дату. По данным ЦИК, выдвижение кандидатов продлится до 1 января 2022 года.

Досрочные выборы президента РФ пройдут 25 февраля.