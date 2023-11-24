Губернатор Югры: Нейросеть не сможет заменить только президента РФ

Губернатор Югры Наталья Комарова высказала мнение, что искусственный интеллект развивается стремительно быстро. Не исключено, что в скором времени нейросеть будет выполнять рабочие обязанности некоторых специалистов. Замена чиновников нейросетью положительно бы отразилась на развитии регионов, считает губернатор Югры, сообщает muksun.fm .

«Шутка шуткой, но это направление, в котором нужно двигаться, и освобождать от принятия решений, где может сыграть человеческий фактор», — рассказала на пресс-конференции Наталья Комарова.

Наталья Комарова отметила, что нейросеть может объективно и непредвзято оценивать ситуацию, что очень важно для чиновников. Спикер уверена, что невозможно заменить только одного человека - президента России. Остальные чиновники вполне могут выбрать новый вид деятельности, чтобы на их место пришел искусственный интеллект.

Губернатор Югры выступала на пресс-конференции, которая посвящена участию региона на выставке «Россия». Для посетителей экспозиции Югры подготовили ряд презентаций: провели сессию по вопросам развития округа и организовали мультимедийно-иммерсивное шоу. Губернатор рассказала о достижениях, которые удалось достичь за последние пять лет работы.

«Югра сегодня добывает „цифровую“ нефть. Беспилотные автомобили, воздушные суда, цифровые логистические пространства и центры управления добычей, умные скважины и виртуальные месторождения — реальность нефтегазового комплекса Югры», — подчеркнула губернатор.

Жителей Московской области приглашают посетить подмосковный стенд. Гостям мероприятия предложено создать эко-кормушку, позировать для известной художницы и принять участие в разных конкурсах.