Губернатор Кузбасса поддержал инициативу председателя ГД Вячеслава Володина

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса в своем телеграм-канале проинформировала, что губернатор региона Илья Середюк поддержал инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина ужесточить наказание для компаний, обеспечивающих тепло в домах, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе отметили, что председатель ГД Вячеслав Володин во время пленарного заседания выступил с предложением об увеличении штрафов для теплоснабжающих организаций в случае выявления каких-либо нарушений в ходе подготовки к началу отопительного сезона. На территории Кузбасса отопительный сезон стартовал 15 сентября.

По словам губернатора региона, в нынешнем году количество жалоб жителей сократилось в 1,5 раза. Илья Середюк рассказал, что лично контролирует ход отопительного сезона: следит за ситуацией в соцсетях, отслеживает аналитику. Глава оценил динамику как положительную. По его мнению, это не повод расслабляться. Напротив, важно скоординировать работу и усилить меры по выявлению проблем.

«Поддерживаю предложение Вячеслава Викторовича. Организации, которые неэффективно выполняют свою работу, нужно наказывать», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

