Мэр украинского города призвал как можно позже запустить отопительный сезон

Украине стоит как можно позже запустить запуск отопительного сезона из-за сложности ситуации в стране. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал Борис Филатов, мэр Днепра (бывший Днепропетровск).

Градоначальник напомнил, что решение о пуске отопления принимают органы местного управления. Основанием для такого решения является падение среднесуточной температуры ниже восьми градусов. Он заявил, что всем стоит понять сложность текущей ситуации, даже ее катастрофичность. В связи с этим имеет смысл откладывать запуск отопления до крайнего момента.

«Решение это сложное, однако вполне обоснованное. Отопительный сезон должен начаться как можно позже», — указал он.

Филатов добавил, что предстоящая зима будет очень трудной, поскольку для нормальной работы отопления необходимы большие запасы газа и непрерывное электроснабжение. По этой причине каждому украинцу стоит задуматься над тем, как он переживет зимний сезон.

Ранее украинский президент Зеленский раскритиковал мэра Киева Кличко. По его мнению, именно столичный градоначальник во многом виновен в том, что российский удар по киевским ТЭЦ причинил серьезный урон энергетической инфраструктуре.