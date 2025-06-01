Губернатор Мурманской области сообщил о последствиях атаки БПЛА

По информации губернатора, по территории Мурманской области был осуществлен налет БПЛА, запущенных ВСУ.

«Работает ПВО», — написал губернатор.

По информации губернатора, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных и экстренных служб. Глава также направился в районы, где были зафиксированы падения беспилотников противника. Губернатор призвал жителей региона не снимать работу ПВО и не выкладывать фото и видео в интернете. Кроме того, стоит доверять исключительно официальной информации. Так, пользователи соцсетей сообщали о взрывах в Североморске. Чибис опроверг информацию. По его данным, в городе сохраняется стабильная и спокойная обстановка.

В сообщении указано, что в Оленегорске жертв и пострадавших нет. Губернатор лично посетил населенный пункт.

«Прибыл на место. Жертв и пострадавших нет», — сообщил губернатор Чибис.

Губернатор призвал жителей спокойно отнестись к тому, что в регионе усилили меры безопасности. В случае появления любой подозрительной информации рекомендовано незамедлительно обращаться к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что при падении моста на поезд под Брянском погибла врач из Москвы.