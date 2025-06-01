При падении моста на поезд под Брянском погибла врач из Москвы

При падении моста на поезд под Брянском погибла 32-летняя врач из Москвы Виолетта, сообщил «МК».

По информации издания, в поезде находилась семья Виолетты — 31-летний супруг Павел и двое сыновей. Старшему ребенку — семь лет, а младшему — 4,5 месяца. У врача спортивной команды Павла в Клинцове проживают родственники. Вместе с семьей мужчина ездил навестить родных. Возвращаясь домой, семья находилась в первом купе поезда.

По данным издания, в момент ЧП Павел находился на верхней полке. Его супруга с детьми отдыхали на нижней полке. Мужчина дремал. Сейчас Павла доставили домой в рамках организованной перевозке. Мужчина не пострадал. Детям понадобилась медицинская помощь. Их доставили в Москву, где медики назначат необходимый курс лечения.

По данным издания, погибшая врач находилась в отпуске по уходу за ребенком. В разное время она работала в скорой помощи, в НИИ Бакулева и в детской городской поликлинике № 131.

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