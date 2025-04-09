Губернатор Подмосковья рассказал о работе по подготовке кадров для IT-сферы

В интервью газете «Ведомости» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при построении работы для подготовки кадров для IT-сферы регион учитывал положительный опыт Китая.

Губернатор отметил, что IT — сфера, которая в первую очередь востребована среди молодых людей. В настоящее время открыто много школ, где обучают языку программирования, учат писать коды и администрировать. Андрей Воробьев проинформировал, что в регионе может появиться IT-колледж.

По мнению Воробьева, стоит также реализовывать сокращенную программу обучения для освоения профессии «Профессионалитет». Противники программы считают нерациональным быстрое обучение. Однако от молодых людей поступает другой запрос.

«Мы видим большой запрос молодежи на желание получить профессию в короткий период, потому что это позволяет зарабатывать очень приличные деньги», — рассказал Андрей Воробьев.

Глава региона считает, что важно привлекать к обучению старшеклассников. Будущие выпускники могут приобретать профессиональные навыки по кибербезопасности и программированию. В данном вопросе Подмосковье может перенять опыт «Сириуса». Глава напомнил, что особые условия созданы именно для мальчиков. Они получают отсрочку, а иногда и освобождение от службы в армии.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о развитии цифровых технологий в области.