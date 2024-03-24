Губернатор Развожаев рассказал о прямых попаданиях по трем домам в Севастополе

В частности, было зафиксировано три прямых попадания по жилым домам. Два дома отключены от подачи газоснабжения. В домах выбило стекла, в одном здании частично пострадала стена. Люди отказались от временного расселения. Они остановились у своих родственников. Вследствие атаки противника погиб 65-летний мужчина.

Губернатор Развожаев отметил, что взрывной волной также были повреждены многие здания и транспортные средства. Горожане активно обсуждают ночной обстрел ВСУ в интернет-мессенджерах. Губернатор предостерег их от этого.

«Все, что вы пишете в комментариях на любой интернет-площадке, доступно всем желающим. В том числе неприятелю. Посмотрите хотя бы на количество «дизлайков» в моем аккаунте. Враги радуются нашим проблемам. Давайте не будем доставлять им такую радость», — написал губернатор Развожаев.

Губернатор призвал соблюдать осторожность, не подходить к обломкам ракет, не прикасаться к ним. Обращаться за помощью можно исключительно к спасателям или сотрудникам правоохранительных органов. В мессенджерах писать о разрушениях стоит в личном сообщении, а не в общих комментариях.

Противник атаковал Севастополь в ночь на 24 марта. На протяжении полутора часов разрывались снаряды, работало ПВО. Кроме погибшего, есть раненые. Согласно данным РИА Новости, ВС РФ вычислили, откуда велся обстрел и нанесли ответный удар.