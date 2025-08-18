Губернатор Самарской области предложил помощь Рязанской в связи с ЧП

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале написал, что при необходимости регион готов оказать помощь Рязанской области, сообщил sovainfo.ru.

Губернатор Федорищев выразил глубочайшие соболезнования жителям Рязанской области в связи с ЧП в пороховом цеху. Глава отметил, что появились обновленные данные о количестве пострадавших и погибших. Сотрудники МЧС в круглосуточном режиме работают на месте происшествия, чтобы разобрать завалы. В зависимости от хода работ данные периодически обновляются. По последней информации, пострадали 134 человека, погибли 20. Поисково-спасательные работы продолжены.

Губернатор Федорищев рассказал, что в Рязанской области объявлен траур. Он заверил, что при необходимости регион готов оказать соотечественникам любую поддержку.

«От себя лично и всех жителей нашего региона выражаю искренние соболезнования», — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Губернатор Федорищев пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к привычной жизни. Семьям погибших глава пожелал найти силы, чтобы пережить горе. Спикер отметил, что Самарская область скорбит.

