Губернатор Слюсарь сообщил обновленные данные об атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале поделился информацией о предварительном ущербе в городе после атаки БПЛА. В частности, в 10 многоэтажных домах Ростова-на-Дону повреждены окна и балконы.

Глава региона также сообщил, что повреждения получили автотранспортные средства. Представители экстренных служб продолжают работать на месте происшествий, поэтому информация может обновляться.

Губернатор Слюсарь также написал, что ранения различной степени получили 13 человек. Семи пострадавшим было достаточно оказания первой медицинской помощи. Их направили домой, дав некоторые рекомендации. Шесть человек нуждались в госпитализации. В числе пострадавших есть двое несовершеннолетних.

«Всем пострадавшим окажем помощь», — написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По информации губернатора, на месте происшествия находятся саперы. Когда специалисты убедятся в безопасности во время нахождения в домах, жителям разрешат вернуться. В настоящее время из домов эвакуировано 212 человек. Для них организовали пункты временного размещения. После завершения работ саперов оцепление у домов будет снято. На место прибудут представители муниципальной комиссии. В их обязанность входит оценка нанесенного ущерба.

