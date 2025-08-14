«Очень громко и страшно»: ростовчанка рассказала, как пережила атаку БПЛА

Жительница Ростова-на-Дону Нэля рассказала «Постньюс», что происходило в городе во время атаки ВСУ беспилотниками.

Жительница Ростова-на-Дону рассказала, что в момент атаки ВСУ находилась на рабочем месте. Женщина работает на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Красноармейской. Взрыв, в результате которого ранения получили 13 человек, произошел в жилом квартале. Из окон офиса, где работает Нэля, самого взрыва видно не было. Однако все сотрудники прочувствовали его последствия.

Собеседница «Постньюс» заявила, что взрыв был очень сильным. В офисе затряслись стекла, столы, компьютеры и оборудование.

«Очень громко и страшно было», — рассказала «Постньюс» Нэля.

Напомним, что момент атаки БПЛА по жилому дому попал на видео. По мнению экспертов, удар по зданию совершил тип БПЛА, способный нести до 20 кг взрывчатого вещества. Очевидцы рассказала телеграм-каналу Mash, что сразу после взрыва раздался плач детей. Их доставили в больницу. Медицинское учреждение расположено вблизи атакованного дома. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Люди пишут в соцсетях, что дым после взрыва поднялся на несколько метров.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ по центру Ростова был введен режим ЧС.