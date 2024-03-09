Губернатор Старовойт: пострадавшая после обстрела ВСУ поликлиника начнет прием пациентов

Губернатор Курской области Роман Старовойт на странице в интернет- мессенджере сообщил, что 10 марта поликлиника №6 будет работать в режиме выходного дня. С 11 марта она перейдет на привычный график работы. Здание поликлиники пострадало после падения обломков украинского беспилотника в ночь на 9 марта.

Губернатор проинформировал, что тепловой контур поликлиники был восстановлен. Строители проверили надежность конструкций, чтобы исключить риск их дальнейшего обрушения. В работе коммуникаций неисправностей нет. В настоящее время в здании тепло.

Губернатор Старовойт отметил профессионализм медицинского персонала. В экстренной ситуации они провели эвакуацию пациентов. В приоритете было сохранить человеческие жизни. Пострадавших нет.

«Эвакуация в соседнем здании была проведена быстро и без суеты. Службы Минздрава Курской области работали слаженно. Было сделано все, чтобы сохранить здоровье пациентов!» — написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники, которые проводили восстановительные работы. Губернатор убедился лично, что целостность несущих конструкций нарушена не была.

Ранее мы сообщали, что при массированной атаке на Ростовскую область в ночь на 9 марта во время устранений последствий падения обломков беспилотника пострадал сотрудник МЧС.