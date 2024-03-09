Сотрудник МЧС пострадал при массированной атаке на Ростовскую область

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что после атаки дронов на регион пострадал один человек из числа спасателей.

Украинские дроны сбили над Таганрогом и на подлете к Морозовску. Во время массированной атаки сработали средства ПВО. По словам Голубева, пострадал один человек, но не во время нападения, а при устранении последствий.

Спасатель был госпитализирован, но о его состоянии и травмах подробностей нет. Уточняется, что его жизни ничего не угрожает.

Как пишет «Коммерсант», последний раз Таганрог Ростовской области обстреливали летом 2023 года. Тогда из-за действий ВСУ и их ракеты пострадали 20 человек.

Напомним, что атаке подверглась и Курская область. Обломки от сбитых ракет рухнули на крышу Курской городской больницы №6. По словам губернатора Романа Старовойта, соседний стационар с реанимацией эвакуировали полностью. О пострадавших сведений нет.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.