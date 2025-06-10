Губернатор Забайкалья отправил региональное правительство в отставку

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем телеграм-канале сообщил , что в ходе внеочередное заседание правительства принял решение об его отставке.

Губернатор отметил, что в заседании принял участие также прокурор региона Александр Яновский. Мероприятие было приурочено итогам визита генпрокурора РФ. Глава проинформировал, что каждый депутат обязан решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору. Кроме того, все члены правительства обязаны предоставить подробный отчет о проделанной работе.

«За факты попустительского отношения при исполнении своих обязанностей каждый понесет персональную ответственность», — проинформировал губернатор Осипов.

Губернатор Осипов также сообщил о создании межведомственной кадровой комиссии. Глава проверит, имеет ли право каждый руководитель занимать свою должность. В проверке примет участие прокурор. Вместе они примут решения о назначениях на должности.

В официальном телеграм-канале правительства Забайкалья отмечено, что организация работы по решению проблем жителей региона станет неформальным экзаменом, позволяющим определить уровень профпригодности каждого депутата. Во время СВО важно ответственно относиться к любой проблеме гражданина и оперативно решать ее, заявил Александр Осипов на внеочередном заседании.

Ранее сообщалось, что экс-министра здравоохранения Кузбасса арестовали.