Гулявшего в центре Ижевска с винтовкой мужчину задержали

Мужчину, которого 16 апреля заметили на улицах Ижевска с винтовкой в руках, задержали, сообщает udm-info.ru .

В телеграм-каналах во вторник, 16 апреля, появилось видео. На нем мужчина ходит по центральным улицам Ижевска с винтовкой. Горожанин внимательно рассматривает ее, будто прицеливается куда-то вдаль, поднимает и снова опускает. Автор видео неизвестен. В МВД Удмуртии корреспонденту Udm-info сообщили, что будут проверять правдивость поступившей информации.

Оказалось, что видео соответствует действительности. Сотрудники правоохранительных органов задержали ижевчанина. Ему 19 лет. Во время проведения обыска по месту его жительства была обнаружена пневматическая винтовка.

«По его месту проживания оперативники обнаружили и изъяли пневматическую винтовку», — прокомментировали в МВД.

Процессуальное решение будет принято после проверки, которую уже начали в полиции. На данный момент в ведомстве не называют причин, которые побудили молодого человека открыто ходить с винтовкой по улицам Ижевска. Его задержали во вторник, 16 апреля, вечером.

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