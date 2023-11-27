Гусеницы или червячки: В «Мираторге» отреагировали на жалобу потребителя

Корреспондент Бел.Ру обратился к компании «Мираторг» с просьбой прокомментировать видео, в котором потребитель рассказывает о наличии в пельменях насекомых.

Автор видео рассказывает, что приобрел пельмени производителя «Мираторг». Сварил продукцию для племянников. Уже после того, как еду разложили по тарелкам, дети заметили странных червячков. Пользователь снял видео и призвал россиян не покупать товар данной партии. На фоне дети предполагали, кто именно плавает в их тарелках - гусеницы или червячки.

В компании рассказали, что проверили пачки пельменей, которые были произведены в тот же день, что и приобретенные мужчиной. Товар высокого качества. Никаких сторонних объектов в них не найдено.

«В соответствии с программой производственного контроля и государственного мониторинга продукция регулярно проверяется в независимых аккредитованных лабораториях на соответствие показателям и нормативам, установленным законодательством.», - сообщили в компании «Мираторг»

В компании обратили внимание, что видео не позволяет восстановить полную картину происшедшего. Червячки присутствуют именно в тарелках, а рядом лежит открытая пачка пельменей. Видео не доказывает, что именно из этой пачки взяты пельмени. Не факт, что жучки не оказались там другим способом.

Автор видео уверяет, что хранились пельмени менее суток в морозильной камере. Он собирается передать испорченную продукцию в лабораторию для проведения анализов.

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