Haaretz: В течение ближайших 48 часов может начаться массированная атака города Газа

Израильская газета Haaretz сообщает, что в ближайшие 48 часов может начаться массированная атака города Газа (не только с воздуха, но и с земли). К такому мнению издание пришло, оценивая ситуацию в зоне конфликта и анализируя заявления высокопоставленных лиц Израиля.

Город Газа - густонаселенный пункт. Официальный представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт проинформировал, что военные Израиля подошли достаточно близко к границе города и разобрались со схемой подземных туннелей. Теперь есть все возможности, чтобы начать наземную и подземную операцию одновременно.

«Теперь мы собираемся начать приближаться к ним. Когда я говорю приближаться, я имею в виду продвижение как по земле, так и под землей», - цитирует высказывания Хехта агентство Reuters, отмечая, что говорилось о событиях, предстоящих после окружения Газы.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари на брифинге рассказал, что военные практически окружили Газу. Об этом он сообщил 5 ноября. Израиль намерен атаковать северную часть сектора и непосредственно город Газу.

Мирных жителей по-прежнему просят эвакуироваться на южную часть страны. Для горожан открыт гуманитарный коридор. Обычно пресс-секретарь армии Израиля на странице в социальной сети публикует время, когда жителям безопаснее всего выезжать из северной части. Также сообщается, по каким дорогам рекомендовано передвигаться.

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