Хакер-программист Буцуканов: клиенты СДЭК могут стать жертвами мошенников

Ростовский хакер-программист Георг Буцуканов рассказал, что после хакерской атаки компании СДЭК в опасности находятся все ее клиенты, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт рассказал, что хакеры могли получить различные данные о клиентах СДЭК: их фамилии и имена, номера телефонов. Они также могли проанализировать, что человек заказывал или отправлял. Если к аккаунтам были прикреплены банковские карты, то злоумышленники могут получить доступ и к ним.

«Из-за совсем других масштабов деятельности, юрлица в случае последующих афер могут понести большие убытки, чем физлица», — отмечает эксперт.

Хакер-программист Буцуканов предупредил, что винить в сбое СДЭК не стоит. В такой ситуации может оказаться абсолютная любая российская компания. Застраховаться от взлома на 100% не может ни одна фирма. Клиент должен также заботиться о своей безопасности. Эксперт рекомендует не разрешать приложениям запоминать номер банковской карты и любую другую персональную информацию. Пользователю лучше иметь два номера телефона и два адреса электронной почты. Аккаунты эксперт советует привязывать на один номер и почту, которые будут рабочими.

«Эти мелочи уже существенно снизят ваши риски», — советует программист.

Какие еще опасности могут ожидать клиентов после сбоя в работе системы эксперты рассказывали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» после прошлой серии атак.

Ранее мы сообщали, что юрист Дмитрий Кваша назвал способ получить компенсацию за нарушение сроков доставки СДЭК.