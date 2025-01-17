Стало известно о планах ХАМАС опубликовать списки палестинских заключенных

Палестинское движение ХАМАС в официальном телеграм-канале проинформировало, что все его разногласия с Израилем по сделке о прекращении огня в секторе Газа были успешно разрешены, сообщил ТАСС.

В сообщении указано, что к компромиссу удалось прийти после переговоров утром 17 января. В мероприятии участвовали посредники, которые оказали большое влияние на разрешение спорных вопросов.

«Благодаря усилиям посредников все препятствия, возникшие в результате несоблюдения Израилем соглашения о прекращении огня, были устранены», — указано в сообщении.

В сообщении указано, что в рамках реализации первого этапа сделки израильские власти освободят палестинских заключенных. В ХАМАС отметили, что в скором времени опубликуют списки, кто будет освобожден на основании согласованного решения.

Согласно данным издания The Jerusalem Post, в рамках соглашений сторон могут быть освобождены 2 тыс. палестинских заключенных и 33 израильских заложников. На осуществление обмена выделено 42 дня. Газета уточнила, что часть заложников была задержана в первые дни начала конфликта. Остальные — во время вооруженных действий.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Нетаньяху может дать распоряжение возобновить военные действия в секторе Газа.