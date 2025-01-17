СМИ сообщили, что Нетаньяху может тайно возобновить операцию в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, стремясь сохранить коалицию, заверил своих ультраправых соратников, что военная операция в Газе может быть возобновлена после первого этапа соглашения. Об этом сообщили источники американской газеты The Washington Post.

Данные слова прозвучали на фоне заключенного соглашения с палестинской группировкой ХАМАС о прекращении огня и обмене заложниками, что встретило недовольство со стороны коалиционных партнеров — министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которые предупредили о возможном выходе из правительства.

При этом, по информации газеты The Jerusalem Post, офис премьер-министра Израиля подтвердил, что еврейское государство, палестинское движение ХАМАС, США и Катар подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа, а также о высвобождении заложников. Теперь Нетаньяху предстоит собрать заседание правительства для одобрения достигнутых договоренностей.

15 января о соглашении между Израилем и ХАМАС сообщил катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани. В первом этапа, который длится 42 дня, ЦАХАЛ начнет вывод войск из анклава, в то время как ХАМАС освободит 33 заложников.

Во втором этапе предусмотрено освобождение всех израильтян, постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск и освобождение более тысячи заключенных. На третьем этапе стороны обменяются телами и начнется восстановление в Газе.

Ранее сообщалось, что офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от согласованных пунктов сделки.