Ханты-Мансийск против соседей: жизнь в столице округа обходится семье почти в 100 тыс. руб. в месяц

Жизнь в Ханты-Мансийске для семьи из трех человек стоит заметно дороже, чем в соседних городах округа. Цены выше на все: от продуктов в магазине до аренды жилья и транспортных расходов, сообщил muksun.fm.

Анализ Muksun.FM показал, что на ежемесячную продуктовую корзину семье потребуется около 26–31 тыс. руб. Эксперты связывают более высокие цены с удаленностью города и меньшим уровнем конкуренции на местном рынке.

Аренда трехкомнатной квартиры в месяц обходится в 33–42 тыс. руб. К этому добавляются коммунальные платежи, которые зимой достигают 7,5—8 тыс. руб. Интернет (700 руб. – 1 тыс. руб.) и мобильная связь (1,5–2 тыс. руб.) стоят примерно столько же, сколько в Сургуте или Нижневартовске.

Расходы на бензин, общественный транспорт и периодические поездки на такси составляют 4,5—6 тыс. руб. в месяц. Несмотря на небольшие расстояния, именно такси увеличивает общую сумму. Минимальные расходы на походы в кафе, кино, детские развлечения и непредвиденные покупки — от 5 тыс. до 8 тыс. руб.

«В итоге: семье из трех человек жизнь в Ханты‑Мансийске обходится примерно в 83–98 тыс. руб. в месяц», — сообщил muksun.fm.

В 2026 году в России начнут действовать новые законы и правила, затрагивающие налоги, жилье, зарплаты и ипотеку. О нововведениях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».