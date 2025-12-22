Налоги, пенсии, ипотека и МРОТ: что кардинально изменится в жизни россиян в 2026 году

В 2026 году в России начнут действовать новые законы и правила, затрагивающие налоги, жилье, зарплаты и ипотеку. О нововведениях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Повышение НДС

С 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличится с 20% до 22%.

Льготные ставки сохраняются:

10% — для социально значимых товаров;

0% — для отдельных категорий товаров и услуг, для экспорта.

При этом большинство товаров и услуг, включая строительные, бытовые и социальные, попадут под повышение налога. Как правило, дополнительную налоговую нагрузку бизнес перекладывает на конечного потребителя, что приведет к росту цен, считают эксперты.

Если в договорах НДС выделен отдельно, стоимость автоматически пересчитают по новой ставке. По контрактам, заключенным до конца 2025 года с формулировкой «НДС 20%», поставщик с 2026 года вправе доначислить разницу в 2%.

УСН и патент: снижение лимитов дохода

С 2026 года снижаются пороги доходов для применения специальных налоговых режимов без уплаты НДС.

Упрощенная система налогообложения (УСН) действует при доходе:

2026 год — до 20 млн рублей;

2027 год — до 15 млн рублей;

2028 год — до 10 млн рублей.

Фото: [ istockphoto.com/Roxiller ]

При превышении лимита бизнес будет обязан платить НДС по пониженным ставкам — 5% или 7% в зависимости от объекта налогообложения. Для патентной системы в 2026 году лимит дохода также составит 20 млн рублей.

Предпринимателям с выручкой от 60 до 200 млн рублей стоит заранее выбрать подходящий налоговый режим. При превышении новых лимитов переход на ОСНО (общая система налогообложения) произойдет автоматически.

Локализация автомобилей для такси и каршеринга

С 1 марта 2026 года в такси и каршеринге разрешат использовать только автомобили:

с уровнем локализации не менее 3,2 тыс. баллов;

либо произведенные на территории ЕАЭС.

Первичный перечень уже опубликован и включает 20 моделей от шести производителей, в том числе российских брендов. Импортные автомобили будут выводиться из эксплуатации поэтапно. Регионы вправе вводить дополнительные ограничения на местном уровне. Экономисты считают, что в 2026 году цены на такси в России могут вырасти на 30-40%, связано это не только с локализацией авто.

Минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2026 года федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен на уровне 27,09 тыс. рублей в месяц, в Подмосковье — 27,8 тыс. рублей, в столице — свыше 39 тыс. рублей. МРОТ рассчитывается как 48% от медианной заработной платы за предыдущий год. По данным Росстата, медианная зарплата в 2024 году составила 56,44 тыс. рублей.

Фото: [ istockphoto.com/Hit Stop Media ]

От МРОТ зависят:

минимальные зарплаты;

больничные и декретные выплаты;

отдельные виды социальных пособий.

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум на душу населения в 2026 году составит 18,93 тыс. рублей. С учетом категорий населения:

трудоспособные граждане — 20,64 тыс. рублей;

дети — 18,37 тыс. рублей;

пенсионеры — 16,28 тыс. рублей.

По сравнению с 2025 годом показатель вырастет на 6,8%. Прожиточный минимум используется при расчете большинства социальных выплат, включая единое пособие для семей с детьми и беременных женщин.

Пенсии

В 2026 году индексация пенсий будет проведена досрочно — с 1 января, а не в несколько этапов, как раньше. Страховые пенсии по старости увеличатся на 7,6%. Средняя прибавка составит около 2 тыс. рублей, а средний размер пенсии достигнет 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии (по инвалидности, потере кормильца и другие) повысят с 1 апреля на 6,8%.

Фото: [ istockphoto.com/Denis Vostrikov ]

Материнский капитал

Материнский капитал проиндексируют на 6,8% с 1 февраля 2026 года. Он составит:

на первого ребенка — 737 тыс. рублей;

на второго и последующих детей — 974 тыс. рублей.

Индексации подлежит и неиспользованный остаток средств. Маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или формирование пенсии.

Пособие по уходу за ребенком

Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится вслед за ростом МРОТ и составит 10,1 тыс. рублей. Его получают:

неработающие женщины;

студентки;

сотрудники со стажем менее шести месяцев.

Также по МРОТ рассчитываются декретные выплаты для ИП, адвокатов и других лиц, которые добровольно уплачивают страховые взносы в СФР.

Единое пособие и правило 8 МРОТ

С 2026 года при назначении единого пособия вводится правило «8 МРОТ» для трудоспособных членов семьи. Если годовой доход каждого взрослого ниже этого уровня, в выплате могут отказать.

При МРОТ в размере 27,09 тыс. рублей минимальный доход за 12 месяцев должен составлять не менее 216,74 тыс. рублей на человека. Уважительные причины отсутствия дохода необходимо подтверждать документально. Исключения предусмотрены для многодетных семей и семей с инвалидами.

Семейная ипотека: новые правила

С 1 февраля 2026 года семейная ипотека под 6% будет доступна только семьям с детьми до 6 лет включительно. Семьи с более взрослыми детьми смогут оформить кредит лишь по рыночным ставкам.

Дополнительно вводятся ограничения:

одна семья — один льготный кредит;

оба супруга обязательно выступают созаемщиками;

привлекать третьих лиц в качестве созаемщиков нельзя.

До 1 февраля 2026 года льготную ипотеку еще можно оформить по прежним правилам.

