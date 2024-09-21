Харламов и Воля открыли новый сезон шоу Comedy Club

Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов и ведущий шоу Павел Воля опровергли ранее подтвержденную «Газпром-медиа» информацию о закрытии юмористического телепроекта Comedy Club, который транслируют на ТНТ, сообщили РИА Новости.

В начале нового выпуска Гарик Харламов и Павел Воля пояснили, что ничем не ввели в заблуждение своих поклонников. Проект Comedy Club закрывается в старом формате. За 19 сезонов юмористы развлекали гостей и телезрителей различными номерами и сценками. Теперь пришло время обновить шоу, сделав его более современным. Генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян отметил креативность членов команды проекта.

Гарик Харламов в телеграм-канале обратился к поклонникам шоу. Он рассказал, что каждый новый сезон — это всегда эксперимент и вызов современному времени. В новом сезоне поклонников ожидает еще больше разнообразного юмора.

«Comedy Club — это живая, развивающаяся платформа, и мы, как всегда, готовы удивлять вас новыми идеями и форматами. Мы растем вместе с вами и для вас!» — написал Гарик Харламов.

Пресс-служба телеканала ТНТ в официальном комментарии для агентства в четверг, 19 сентября, сообщила, что последний выпуск шоу Comedy Club будут транслировать 20 сентября в 21.00. Ведущий Павел Воля в своем телеграм-канале выставил фотографию, сделанную во время выступления на проекте. Под снимком он добавил хештег: «Прощай Comedy».

Ранее сообщалось, что Павел Воля угодил в скандал из-за шутки об изнасиловании.