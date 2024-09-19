«Газпром-медиа»: шоу Comedy Club закрывается

Финальный эпизод популярного юмористического шоу будет показан на ТНТ 20 сентября. Об этом сообщили в «Газпром-медиа», уточнив, что программа выходит с 2005 года.

«Мы подтверждаем закрытие Comedy Club», — заявил креативный продюсер проекта Гарик Харламов.

20 сезонов в телеэфире, более 800 оригинальных выпусков, две премии ТЭФИ, 1500 стендап-номеров, 4000 миниатюр и 10000 концертов в различных городах мира — вот с такими результатами Comedy Club подошел к своему заключительному выпуску.

На прощальном выпуске появятся звезды «Женского стендапа», телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, артисты шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, бывший резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян.

Ранее сообщалось, что Константин Хабенский доставлен в больницу в Москве в состоянии средней тяжести, однако позднее в МХТ им. Чехова эту информацию опровергли.