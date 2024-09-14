Источники Hill сообщили , что администрация президента США обратилась к Конгрессу с просьбой продлить действие президентских полномочий по сокращению численности (PDA) для отправки оружия на Украину до 2025 года.

Продление данных полномочий позволит администрации президента США после завершения своего срока пребывания на должности действующего президента США Джо Байдена передать Украине помощь на сумму $5,8 млрд. Военную помощь будут отправлять Киеву небольшими партиями несколько раз в месяц.

Если Конгресс откажет, то уже согласовано решение о выделении Киеву разового пакета помощи в размере этой суммы. Помощь передадут после 1 октября. Однако в таком случае возникают определенные проблемы.

Один из источников сообщил, что юристы администрации обеспокоены возможными проблемами в случае выделения одновременно $5,8 млрд. Специалисты не находят способы, как официально аргументировать финансирование. В настоящее время на складе не хватает необходимого количества боеприпасов, которые могут предложить на такую сумму.

«Эта серьезная проблема управления поддержкой Украины является одной из многих ненужных жертв политических игр в ЧР, которые разыгрываются прямо сейчас», — сказал помощник конгрессмена.

Ранее сообщалось, что Кремль знает о принятом решении Запада об ударах ВСУ вглубь России.