Hill: конгрессмены предложили новый пакет помощи Киеву

Члены палаты представителей США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден обратились к коллегам с просьбой поддержать инфицированный ими законопроект о выделении Украине денег, пишет американское издание Hill .

«Двухпартийная группа законодателей призывает своих коллег поддержать измененную версию законопроекта об иностранной помощи и безопасности границы, представленного на прошлой неделе», — указано в материале.

Брайан Фитцпатрик представляет интересы республиканцев, а Джаред Голден — демократов. Конгрессмены уверены, что Украина в настоящее время находится в бедственном положении. Главная причина в том, что США своевременно не выделили необходимую сумму денег для нужд армии.

В законопроекте указано, что Украине необходимо предоставить 47 миллиардов долларов. Оказать финансовую поддержку также предложено в размере десяти миллиардов долларов Израилю.

Автор материала в американском издании сомневается, что конгрессмены поддержат инициативу своих коллег.

Законопроектом также предложено урегулировать внутренние проблемы США, главная из которых — незаконное пересечение государственной границы мигрантами. Те, кто будет просить убежища в США, должны получить официальное разрешение на это в своей стране. Программа называется «Оставаться в Мексике». Применение ее ранее помогало успешно решать проблему.

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