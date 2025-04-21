Хинштейн поручил создать реестр храмов, разрушенных в регионе в ходе боевых действий

Врио губернатора Александр Хинштейн на заседании облправительства, запись которого размещена в группе «ВКонтакте» правительства Курской области, поручил создать реестр храмов. В базу внесут разрушенные в результате боевых действий храмы, расположенные на территории региона.

В регионе функционирует «Белая книга» — база, в которую вносят информацию о разрушенных памятниках культуры. Александр Хинштейн отметил, что не каждому храму можно присвоить такой статус, поэтому объекты нельзя вносить в «Белую книгу». Врио губернатора предложил создать отдельный реестр, который может стать одним из разделов «Белой книги». Врио замгубернатора Артем Демидов назначен контролировать работу над реестром.

Над составлением книги работают сообща разные ведомства, сообщил «Коммерсантъ». В частности, Национальный центр исторической памяти, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, региональное правительство. По состоянию на март 2025 года в базу внесено 48 объектов, которые были разрушены или повреждены вследствие ведения боевых действий на территории Курской области.

По данным Минобороны, в настоящее время боевые действия в регионе продолжаются. ВС РФ добиваются, чтобы противник освободил оккупированный регион.

Ранее Хинштейн сообщил о приближении полного освобождения Курской области.