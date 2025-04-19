Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о приближении момента, когда регион будет полностью освобожден, сообщил ТАСС.

Военнослужащие России освободили населенный пункт Олешня, расположенный в Курской области, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что операцию по освобождению проводили подразделения группировки войск «Север». Врио губернатора прокомментировал данную информацию. По его мнению, освобождение хутора приближает весть о том, что регион снова будет полностью контролироваться Россией.

«Вся Курская область, вся Россия ждет этого момента, этого исторического часа. Нисколько не сомневаемся в том, что он настанет», — заявил ТАСС врио губернатора области Александр Хинштейн.

Александр Хинштейн рассказал, что все жители региона прикладывают усилия для скорейшего освобождения Курской области. Многие россияне молятся за военнослужащих, которые приближают победу.

По данным агентства, в настоящее время военнослужащие Украины находятся в единственном населенном пункте Курской области. В российских силовых структурах отметили, что в селе Горналь ведутся активные боевые действия.

Ранее сообщалось, что в Судже нашли героиню, которая спасала жителей во время обстрелов ВСУ.