Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале рассказал , с какими трудностями сталкивались военнослужащие РФ во время переброски по газопроводу у Суджи.

Александр Хинштейн написал, что военнослужащие проходили по газовой трубе. Ранее по ней российский газ направляли через Украину в Европу. С одной стороны, бойцы могли незаметно для противника приближаться к позициям ВСУ. С другой стороны, они терпели много неудобств. Им пришлось идти, согнувшись, в обмундировании. Таким образом преодолеть пришлось путь в десяток километров.

По данным Хинштейна, сохранялся высокий риск отравления газом. Бойцы выполняли задание в средствах защиты. В истории СВО уже есть успешный опыт, когда военнослужащие сумели застать врасплох противника, неожиданно появившись из трубы. Именно эо героический прием ускорил освобождение хорошо укрепленной Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

«Знали все риски, но все равно шли и достигли всех целей. Шаг за шагом они выбивают противника с нашей земли: только вчера Минобороны сообщило об освобождении Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, сегодня — об освобождении Лебедевки. Группировка «Север» рапортует, что взяты также Локня и Малая Локня», — написал Александр Хинштейн.

Хинштейн высказал мнение, что каждый военнослужащий России — это настоящий герой, который ежедневно проявляет отвагу и силу воли.

Ранее Медведев сообщил, что крышка котла в Курской области почти закрыта.