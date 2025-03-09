«Поздравили российских женщин с 8 Марта»: Медведев сообщил об успехах ВС РФ в Курской области

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на странице в телеграм-канале высказал мнение, что успехи военнослужащих России в Курской области — это их подарок женщинам в честь 8 марта.

«Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта!» — написал Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев пожелал военнослужащим России продолжать успешное наступление в Курской области. По его мнению, в скором времени в регионе может образоваться котел, в котором в заточении окажутся украинские военнослужащие.

«Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается. Так держать!» — отметил Медведев.

Российские военкоры сообщили, что военнослужащим уже удалось образовать в Курской области несколько «мини-котлов», сообщил телеграм-канал Baza. Кроме того, бойцы закрепились в Судже. Добиться успеха удалось благодаря смекалке российских военнослужащих, которые преодолели минные поля и атаки беспилотников, пройдя по узкой газовой трубе. Операция длиною в неделю позволила бойцам незаметно пройти 15 км пути и застать противника врасплох.

Военкор Юрий Котенок в телеграм-канале сообщил, что группировка ВСУ в Курской области на данный момент рассечена на две части. Дорога, по которой украинские военнослужащие могут подвозить снаряды и провизию, находится под полным контролем ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Медведев посоветовал Макрону быть осторожней с ядерным оружием.