Жительница Суджи Курской области помогла пожилому населению не умереть во время оккупации и обстрелов ВСУ, пишет RT. Ее героическую помощь помнят до сих пор.

Жителям Суджи пришлось пережить множество трудностей, пока пункт находился под оккупацией ВСУ. Бесконечные атаки, жестокое обращение с населением: многим лишь оставалось ждать, когда город освободят ВС РФ.

RT поговорил с местными жителями. Они рассказали, что во время буйств украинцев было тяжело: голодно и холодно, приходилось есть запасы. Вскоре они кончились, оставались только яблоки и лук. Люди теряли сознание от голода и нехватки важных лекарств.

«Вначале было тяжело без воды. Приходилось отстаивать свою мочу и пить. А через полтора месяца я на улице увидел Ирину. Она предлагала помощь тем, кто сам не может воды набрать на колонке, и на мою просьбу отозвалась. С тех пор благодаря ей проблем с водой у меня не было. А я взамен ей яйца от курочки-несушки давал», — рассказал пенсионер.

Ирина отличилась помощью пенсионерам, доставляя воду, пищу и лекарства под обстрелами. При этом она спасла и военных, которые попали под атаку врага. Она спрятала их у себя, переодела в гражданскую одежду и придумала легенду, что это ее сыновья. По словам собеседников, повезло, что украинские боевики не стали проверять ее дом.

Оба военных в безопасности, живы и целы, встретились позже с семьей в Екатеринбурге. Они мечтают встретиться со спасительницей снова и отблагодарить ее.

Ранее стало известно, что Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу, раненному при ударе ВСУ по больнице.