Хинштейн: в Железногорске после атаки ВСУ загорелась мягкая кровля автовокзала

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале сообщил , что после атаки ВСУ в Железногорске произошло возгорание мягкой кровли автовокзала и частного гаража.

По данным губернатора, противник запустил на территорию Курской области 27 БПЛА. Такие данные приводит Минобороны РФ. ПВО отразила атаки, однако упавшие обломки дронов противника стали причинами разрушений. Возгорание мягкой кровли автовокзала и частного гаража было своевременно подавлено силами МЧС.

По данным Хинштейна, неразорвавшаяся часть беспилотника найдена на территории завода «Вагонмаш». Разбираться с ситуацией будет расчеты взрывотехников Росгвардии. В настоящее время территории оцеплена.

Александр Хинштейн отметил, что к местам падений обломков БПЛА прибыли бригады скорой помощи. Пострадавших нет. Больница на всякий случай переведена в режим повышенной готовности.

«Уважаемые жители, враг продолжает подлые попытки атаковать нашу территорию. Прошу вас быть крайне осмотрительными и соблюдать все меры безопасности! Берегите себя!» — написал Александр Хинштейн.

По данным Минобороны, вечером 16 марта, кроме Курской области, противник также атаковал при помощи БПЛА Орловскую область. Было запущено два дрона. По данным телеграм-канала SHOT, ВСУ атаковали Курскую область с территории Житомирской (Украина) при помощи беспилотников Mugin. Противник преследовал цель — нанести урон гражданской инфраструктуре. Местные жители сообщали, что слышали около 40 разрывов в небе.

Ранее сообщалось, что ПВО в ночь на 16 марта перехватила и уничтожила 31 БПЛА над регионами России.