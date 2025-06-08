Хинштейн: ВСУ продолжают атаковать объекты гражданской инфраструктуры Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале проинформировал , что после атаки ВСУ по подстанции 110 кВ «Рыльск» без электроэнергии полностью остался один район. Два района обесточены частично.

Врио губернатора отметил, что специалисты приступят к устранению неполадок после того, как позволит оперативная обстановка. Хинштейн рассказал, что лично контролирует ход восстановительных работ.

«ВСУ продолжают атаковать объекты гражданской инфраструктуры», — сообщил Александр Хинштейн.

Врио губернатора также призвал жителей региона быть осторожными. По его данным, ВСУ продолжают атаковать регион. Целью противника преимущественно становятся населенные пункты, где живут мирные граждане. Так, в воскресенье, 8 июня, мирный житель одного из района попал под удар FPV-дрона. Мужчину оперативно доставили в областную больницу. Медики оценили его состояние как средней степени. Александр Хинштейн пожелал скорейшего выздоровления. Он уверен, что местные специалисты могут сделать все необходимое для стабилизации состояния жителя.

Ранее сообщалось, что 75-летняя пенсионерка из Подмосковья, которая пострадала от атаки дронов, получает всю необходимую для выздоровления медицинскую помощь.