Хинштейн заявил, что лично разберется в конфликте медиков скорой и ветерана ВОВ

Врио главы Курской области Александр Хинштейн проинформировал в своем телеграм-канале, что лично разберется в конфликтной ситуации, происшедшей между медиками скорой помощи и ветераном ВОВ.

Александр Хинштейн прикрепил к посту скрины сообщений, которые поступили от местных жителей. Преимущественно писали медики региона. Они выражают благодарность политику за вовлеченность в жизнь региона и призывают самостоятельно разобраться в конфликте с участием фронтовика. По их мнению, ветеран предоставил недостоверные данные. Подобные сообщения появились после того, как Александр Хинштейн опубликовал в своем телеграм-канале результаты служебной проверки.

«Проведена служебная проверка — врач и фельдшер получили выговоры, с них сняли надбавки. Такие ситуации недопустимы и будут жестко пресекаться!» — такую информацию врио главы Курской области Александр Хинштейн разместил у себя в телеграм-канале.

По предварительным данным, фронтовик упал на пол, но бригада скорой отказалась его поднимать. Врио главы Курской области заверил, что лично разберется в произошедшем. Он намерен встретиться с каждым участником конфликтной ситуации. Александр Хинштейн пригласит дочь ветерана, чтобы она рассказала о случившемся. Кроме того, будут приглашены представители медицинской организации.

«Уверен, что мы на месте обо всем поговорим и вместе найдем решение», — высказал мнение Александр Хинштейн.

Ранее Хинштейн обнаружил в Курской области проблемы с выплатами участникам СВО.