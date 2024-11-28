Хирург Берестенников рассказал о новом буме язвенных болезней

Хирург рассказал, что в последнее время в Алтайском крае увеличилось количество летальных исходов во время или непосредственно после операций. Статистические данные показали, что чаще всего пациенту понадобилось хирургическое вмешательство из-за язвы. Медик уверен, что основная причина тенденции заключается в несвоевременном прохождении ФГС. Кроме того, по его мнению, некоторые пациенты игнорируют рекомендации лечащего врача и не принимают назначенные медицинские препараты.

«Людям старше 40 лет, особенно мужчинам, нужно регулярно делать ФГС. В советское время все это знали как «Отче наш». Не зря еще основатели отечественной медицинской школы на первое место ставили профилактику. Лучше не допустить болезнь, чем ее мучительно лечить. Причем делать ФГС нужно даже тем, кого ничего не беспокоит», — рассказал главный внештатный хирург Алтайского края Александр Берестенников.

Хирург Берестенников рассказал, что язвенная болезнь имеет свойство иногда перерождаться в рак. Причем человек в первое время преимущественно не замечает никаких изменений в самочувствии. Медик рассказал, что к осложнениям заболевания также относят кровотечение. В случае массированного кровотечения человек может потерять всю кровь примерно за два часа.

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