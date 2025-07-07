Хищение 30 млн руб.: тюменские власти впервые прокомментировали ход «театрального дела»

Тюменские власти пояснили свою позицию относительно запланированного на 8 июля судебного слушания по делу директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина, по их увольнению и по дальнейшей судьбе театра, сообщил nashgorod.ru.

Тюменские власти сообщили, что решение об увольнении граждан было принято на основании действующего трудового законодательства с целью урегулирования конфликта в коллективе. Актеры ранее обратились с просьбой вывести культурное учреждение из Театрально-концертного объединения. В настоящее время данный вопрос не решен. Перед его принятием необходимо оценить экономическую ситуацию, финансовую эффективность и обоснованность требования.

«Ситуация, которая возникла в Тюменском драматическом театре, носит разовый характер. В настоящее время проводится работа по решению данного вопроса и недопущению подобных инцидентов в дальнейшем», — заявили в правительстве.

По информации издания, руководителей театра подозревают в мошенничестве. Сумма ущерба составила 30 млн руб. Было возбуждено уголовное дело. Предполагается, что Осинцев и Чурсин через подконтрольные коммерческие структуры составляли фиктивные договоры. Таким образом они присваивали себе деньги театра. Обвиняемые не согласны с доводами следствия. Они рассказывают, что не имели отношения к заключенным договорам.

«Следствие не разобралось в деталях. Факты искажены. ТКТО само осуществляло выплаты, само контролировало расходы. Меня к этому не подпускали», — утверждает Чурсин.

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